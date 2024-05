É falso que TSE tenha liberado Bolsonaro para disputar as eleições de 2026

Outros elementos do conteúdo desinformativo são o texto sobreposto "O Sol da esperança está renascendo", o rosto de Bolsonaro dentro de um sol, o ano 2026 escrito com emojis e a introdução por texto "O TRIBUNAL ELEITORAL REJEITOU O PROCESSO DE INEGILIBIDADE DO BOLSONARO! BOLSONARO DE VOLTA EM 2026!" O vídeo ainda tem cenas do jornalista Tino Marcos e do narrador Galvão Bueno falando o bordão "Galvão? Fala, Tino! Sentiu!" e imagens do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin como se estivessem chorando, usando filtros de IA para simular rostos tristes neles.

Por que é falso

Decisão sobre live não muda inelegibilidade de Bolsonaro. Em junho de 2023, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por uma reunião com embaixadores ocorrida em julho de 2022 (aqui). Os advogados do ex-presidente já tentaram reverter a decisão e tiveram seus argumentos negados em dezembro de 2023 (aqui) e, mais recentemente, na semana passada (aqui).

Julgamento do vídeo de fato rejeitou ação. Já o vídeo com Benedito Gonçalves era sobre o julgamento de outras três ações que também pediam a inelegibilidade de Bolsonaro e Braga Netto, mas todas essas foram rejeitadas pelo TSE em outubro de 2023 (aqui). No entanto, tal conclusão ocorreu quando Bolsonaro já estava inelegível pela decisão anterior, de junho. A rejeição das ações de outubro, portanto, não tiveram efeito prático para mudar o impedimento legal para Bolsonaro voltar a disputar as eleições. O ex-presidente só estará liberado para se candidatar novamente em 2030.

Outra decisão também tornou Bolsonaro inelegível. Em outubro do ano passado, o TSE decidiu aceitar mais uma ação que levou à inelegibilidade de Bolsonaro. Desta vez, por uso político do Bicentenário da Independência (aqui). Não houve soma das duas penas, porém, ambas expiram em 2030. Desta vez, Braga Netto, que havia sido absolvido no primeiro julgamento, também se tornou inelegível por oito anos.

Viralização. Até esta segunda-feira (27), um dos posts no Instagram chegou a mais de 24 mil visualizações, 360 comentários e 1.600 compartilhamentos.