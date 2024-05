Brasil não vai importar 'arroz artificial' chinês; produto não tem plástico

É falso que o governo brasileiro vai importar "arroz de plástico" da China. Publicações em redes sociais usam vídeo que mostra maquinário que produz "arroz artificial", feito a partir da junção de arroz e outros grãos, para espalhar desinformação. Não há nenhum indicativo de que esse arroz seja feito com plástico.

Além disso, o leilão que o governo pretende fazer para aumentar a oferta do grão em meio às enchentes no Rio Grande do Sul prevê um tipo específico de arroz.

O que dizem os posts

Publicações relacionam a importação de arroz anunciada pelo governo federal com um vídeo que mostra uma máquina produzindo "arroz artificial". Segundo os posts falsos, o "arroz de plástico" mostrado no vídeo seria o que o governo pretende adquirir ou já teria comprado e estaria distribuindo.