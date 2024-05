É falso que Brasil importou arroz paquistanês contaminado

Não é verdade que o Brasil tenha importado arroz contaminado do Paquistão. Desinformação circula desde 2017 em vários países e voltou após anúncio de que o governo brasileiro vai importar arroz por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que diz o post

A imagem de um pacote de arroz da marca Dana é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "Um funcionário da alfândega informou que chegou um carregamento de arroz que não passou pelos padrões de saúde porque traz um vírus/bactéria que só é visto no PAQUISTÃO. O arroz é de lá e eles 'conseguiram' com o governo petista liberação da mercadoria que já se encontra no mercado brasileiro. O arroz se chama 'DANA' e a embalagem é azul e informa ser produzido no PAQUISTÃO. Produto altamente contaminado e já se encontra distribuido em supermercados venda. Compartilhe essa informação junto a seus familiares e amigos. Não comprem ele vai estar com um preço convidativo"

Por que é falso

Desinformação circula, ao menos, desde 2017. O mesmo conteúdo foi desmentido pelo UOL Confere em março de 2023, antes mesmo do contexto das enchentes no Rio Grande do Sul (aqui). A desinformação circula na internet desde 2017, e foi desmentida no ano seguinte pela Folha de S. Paulo no Brasil (aqui). O conteúdo também já foi verificado por agências de checagens ou órgãos de governos de outros países, como Colômbia (aqui), El Salvador (aqui) e Espanha (aqui).