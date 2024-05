Starlink não tem internet vitalícia; golpe usa Nikolas Ferreira e Podpah

Nikolas Ferreira convoca para ato. O vídeo original do deputado usado no golpe está nas redes sociais dele e foi postado em 25 de novembro de 2023. Nele, Nikolas Ferreira convoca aliados para um ato na avenida Paulista, em São Paulo. Veja abaixo:

Recorte do Podpah. Um dos vídeos usados para divulgar o plano falso é da participação de Sergio Sacani no podcast Podpah. Ele aparece no programa com a mesma roupa do vídeo usado no post desinformativo em uma registro de abril de 2021. Veja abaixo:

Viralização: Um dos vídeos com a imagem do deputado Nikolas Ferreira somava mais de 8 mil curtidas e 3 mil comentários no Facebook.

