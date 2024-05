Imagens geradas por IA reforçam fake news sobre enchentes no RS

Você pode criar, por exemplo, um storytelling, uma história que seja positiva com fins benignos. Ou, por outro lado, criar histórias que levam à desinformação. Anderson Rocha

Distinção do que é real. Para a pesquisadora Cristina Godoy, do Grupo de Pesquisa Direito Ética e Inteligência Artificial da USP, a geração de imagens por IA pode fazer com que as pessoas tenham dificuldade de diferenciar o que é realidade e o que é ficção. E no contexto da tragédia, se torna ainda mais importante mostrar o que é real.

As tragédias chamam muito a atenção dos indivíduos. É importante apresentar aquilo que é real, o que aconteceu. E é importante para a gente aprender, saber o que essa tragédia causou, impactou, por determinados tipos de omissões, por determinados tipos de problemas, ou avisos que não foram seguidos e assim por diante. A realidade sempre é muito importante.

Agora, aquilo que ultrapassa, que não existiu, extrapolando e tentando explorar uma situação que já é ruim para torná-la pior ainda, gerar impacto e, às vezes, gerar engajamento, a gente não pode deixar de analisar qual foi o objetivo da pessoa.

Cristina Godoy

Bebê morto boiando

Áudio viral e imagem de bebê boiando. Logo nos primeiros dias após a chuva do início de maio, um áudio viralizou nas redes sociais. Nele, uma pessoa relatava que uma criança teria pedido que ela resgatasse uma boneca na enchente e, ao puxar o braço do brinquedo, o socorrista percebeu se tratar de um bebê morto. Não foi possível verificar a autenticidade do relato, mas nenhum órgão confirmou a história. Em poucos dias, uma imagem representativa do bebê boiando, gerada por inteligência artificial, foi compartilhada nas redes. As legendas indicavam a relação com o áudio.