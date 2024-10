Musk não visitou Brasil em 2024 nem anunciou construção de escolas no país

Conclusão do Comprova: Elon Musk não disse que investiria em construções de escolas no Brasil em 2024, ao contrário do que cita post. Na publicação, a fala do empresário é dublada para omitir seu contexto original, em que Musk compartilha opiniões sobre inovações e tecnologia.

Tanto a dublagem quanto a legenda do vídeo foram inventadas. O vídeo é acompanhado de um aviso que diz: "marcado pelo criador como gerado por IA".

A filmagem utilizada no post investigado foi retirada de uma conversa via Zoom entre Musk e o Instituto Cato - que se descreve como uma "organização de pesquisa de políticas públicas que promove ideias libertárias em debates políticos". O diálogo ocorreu entre os dias 11 e 12 de junho deste ano, durante uma conferência em Buenos Aires, na Argentina. Musk falou no dia 12.

A conversa foi publicada na íntegra no canal do instituto em 14 de agosto, com 34 minutos e 17 segundos de duração. Nela, foram abordadas as opiniões do empresário sobre inovação e tecnologia. No entanto, em nenhum momento Musk mencionou a situação da educação no Brasil, nem a decisão de investir na construção de escolas no país.

O post falso também diz que, no dia anterior à gravação, Musk teria visitado escolas de regiões periféricas no Brasil. No entanto, o registro mais recente de uma visita do empresário ao país é de 2022, quando ele viajou a Porto Feliz, no interior de São Paulo, para negociar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) projetos de "conectividade e proteção" na Amazônia. Na ocasião, Musk, proprietário da Starlink, anunciou um projeto da rede para conectar 19 mil escolas em áreas rurais e monitorar a Amazônia.

De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, de abril de 2024, o projeto está em curso e pretende conectar em rede mais de cinco mil comunidades em áreas protegidas da Amazônia até 2025. O investimento, que usa tecnologia de comunicação da Starlink, é avaliado em 80 milhões de dólares com recursos de entidades filantrópicas. No entanto, o projeto não menciona construção de escolas.