Como identificar e se proteger do golpe do delivery

Qual é o objetivo do golpe: cobrar um valor mais alto do que o do pedido feito pelo cliente ou clonar um cartão.

Como se proteger: desconfie de taxas extras cobradas fora do aplicativo em que realizou o pedido, ainda que seja alegado um suposto erro no pagamento original. No caso de pagamentos por cartão no ato da entrega, preste atenção ao valor digitado na máquina e, de maneira nenhuma, digite sua senha caso não consiga visualizar o valor na tela. Outra dica importante é verificar se o entregador não está utilizando o celular para gravar a sua senha digitada na máquina ou até mesmo para fotografar os dados contidos no cartão.

A quem denunciar: o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) recomenda que a vítima de golpe entre em contato imediatamente com o seu banco para bloquear o cartão e contestar a operação. Além disso, é indicado que seja registrado um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil. Outro passo importante é notificar a plataforma em que o pedido foi realizado sobre o ocorrido. Embora não haja uma legislação específica sobre os aplicativos de entrega, eles também têm responsabilidade sobre o dano ao consumidor.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

