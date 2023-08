Homem que propôs divisão do Brasil em 4 países não é membro da Otan

Em um vídeo de 17 minutos, um homem mostra a publicação do usuário Gunther Fehlinger na rede social X.

O autor do post diz no vídeo, a partir do minuto 4: "Eis que, logo depois disso, o que acontece é que este indivíduo, Gunther Fehlinger, o presidente do Comitê Europeu de Dalton e um dos principais diretores da Aliança de Guerra dos Estados Unidos com vários países europeus, propôs um novo mapa para o Brasil. Ele disse: 'Depois da cúpula dos BRICS, começo a me preocupar se os corruptos socialistas, como Lula, não são na verdade a esperança de um mundo livre. Mas se ele vai levar o Brasil na mesma direção da Rússia, China e Irã. Vou deixar isso bem claro: se você, Lula, se juntar a esses genocidas, vou propor o desmantelamento do Brasil.' Ele propõe que o Brasil seja dividido em quatro países: um chamado Amazônia, para que os Estados Unidos tomem conta da região; um chamado Recife; um chamado Brasil com 'z', né, que eles adoram. Bolsominions adoraram a ideia. E outro chamado Pedronia, com um símbolo monarquista.

Por que é falso?

Gunther Fehlinger não é membro da Otan. Em nota ao UOL Confere, a Otan informou que Fehlinger "não tem laços oficiais" e "não é funcionário" da Otan. "Os seus pontos de vista e opiniões são seus e não refletem os da Aliança. Qualquer afirmação de que a Otan planeja invadir ou dividir o Brasil é um completo disparate", disse o órgão em nota.

Austríaco é presidente de comitê. Na rede social X (aqui) e no LinkedIn (aqui), Fehlinger se define como "presidente do Comitê Europeu pela Ampliação da Otan", e não como presidente de um comitê próprio da aliança militar. Atualmente, o austríaco busca apoio a uma petição, ainda em fase inicial, em favor da adesão da Áustria à organização. (aqui).

Otan não se posicionou sobre o BRICS. As organizações possuem finalidades distintas. Enquanto o BRICS aglomera países por motivos econômicos, a Otan é um bloco militar. Não foi noticiado em nenhum veículo de credibilidade brasileiro ou internacional qualquer posicionamento da Otan sobre a adição de novos países ao BRICS.