Lula não vai liberar internet em cadeias para aumentar audiência de lives

A postagem circula nas redes sociais em meio à notícia de que as lives promovidas com o presidente Lula sofrem com um alcance menor do que o registrado pelas transmissões ao vivo que Jair Bolsonaro fazia enquanto era presidente (aqui).

Dados levantados pelo Núcleo de Tecnologia do Departamento de Comunicação da PUC-Rio (NuTec/PUC-Rio), a pedido do UOL, apontam que Lula perde para Bolsonaro em interações e visualizações dos vídeos.

Viralização. Uma publicação no "X" - antigo Twitter - com a mentira, feita na terça-feira (28), registra 54,4 mil visualizações, 4.204 curtidas e 1.352 repostagens. Já um post no Instagram com o conteúdo falso, compartilhado ontem (30), tem 11,6 mil curtidas e 1,2 mil comentários.

