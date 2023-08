O que diz o post

"É meus irmãos, e o Banco Central essa semana divulgou os 88 milhões de CPF (sic) que fez um pix para este homem. 88 milhões. Meu amigo, você sabe o que é 88 milhões de CPF (sic) diferente? Tem noção do que que é isso? 88 milhões de pessoas fazendo transferência para uma única pessoa. Fala pra mim, você já viu isso aonde?", diz o narrador do vídeo postado no TikTok.

Segundo o narrador, isso prova que Bolsonaro deveria ter ganho as eleições presidenciais de 2022. "Qual foi o livro que você leu? Qual foi o filme de Hollywood que descreve essa história?. Fala pra mim. Qual foi o filme que você viu, com um relato igual a esse? Me diga, pelo amor de Deus. E o Banco Central divulga: 88 milhões de CPF (sic) diferente fazendo transferência para uma única pessoa. 88 milhões de pessoas, acredito aqui que é o nosso código-fonte. Não preciso saber das urnas. 88 milhões doando dinheiro para esse homem aqui, já sabe o resultado. Mentira ou verdade? Você foi um deles? Parabéns".

"Qual foi o presidente de uma nação, um chefe de Estado, que teve esse prêmio da sua população. 88 milhões de pessoas doando dinheiro pra ele e tu sabe que o Pix continua, os depósitos continuam, porque muita gente que não tinha recebido seu salário, que não tinha dinheiro, que tá fazendo e que tá postando", finaliza.

No texto sobreposto ao vídeo, é dito que "88 milhões de pessoas fizeram doação no Pix para O MiTO somando 125 milhões".

Por que é falso

Bolsonaro não recebeu doações de 88 milhões de CPFs diferentes. Na verdade, o número representa o total de recursos recebidos de pessoas físicas durante a campanha à reeleição - ou seja, R$ 88,1 milhões -, e não a quantidade de pessoas que doaram. Os dados podem ser consultados na página DivulgaCand, do TSE (aqui). As doações feitas por pessoas físicas representam 70% dos recursos recebidos na campanha.