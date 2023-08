Alok não instigou público para coro contra Bolsonaro em show

"PÚBLICO DE ALOK FAZ ARRASTÃO EM COPACABANA APÓS XINGAR BOLSONARO", é o texto que acompanha o vídeo viral.

Na gravação, o autor da desinformação diz: "Mais um grande artista preocupado com a política do Brasil e esquecendo-se de se preocupar com a segurança do seu público no seu próprio show. Parabéns, Alok. Certamente a Turminha do 'Faz o L' que você apoia deve ter ido ao seu show, porque eu nunca vi tantos vagabundos destruindo o Rio de Janeiro, Copacabana, na minha vida. Parabéns".

Em seguida é compartilhado uma sequência de vídeos de arrastão após o show do DJ.

O autor, então conclui: "Aí fica a pergunta, ô DJ, quantos por cento de tudo que você arrecadou com esse show milionário em Copacabana você vai destinar para o público que foi assaltado covardemente? Para o lojista que teve sua loja destruída, depredada em Copacabana? E para o patrimônio público do Rio de Janeiro?

Sobreposto às imagens aparece o print de uma matéria do UOL, cujo título é: "Rock in Rio: Alok faz discurso e público responde com ofensa a Bolsonaro".

Por que é falso

Reportagem usada em post é de 2019 (aqui). Segundo a matéria do UOL, a plateia assistia a um show no Rock in Rio e xingou Bolsonaro após um discurso do DJ que não citava o ex-presidente. Após a manifestação do público, Alok chegou a pedir respeito. Aquela edição do festival foi marcada por manifestações políticas em diversas apresentações.