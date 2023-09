É falso que Lula deixará a Presidência após supostamente sofrer infarto

O homem que aparece no vídeo lê uma série de textos publicados na imprensa e faz afirmações sem fundamento relacionadas ao governo.

Por que é falso

A Secom da Presidência enviou nota ao UOL Confere em que desmente a afirmação. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está saudável, não apresenta nenhum quadro de insuficiência cardíaca".

O comunicado também ressalta que Lula cumpre agenda hoje no Nordeste. "Cumpre agenda na tarde desta sexta-feira (1º), no Rio Grande do Norte, conforme é possível acompanhar nos canais oficiais da Presidência da República. Também nesta sexta, o chefe do Executivo participou da cerimônia comemorativa de 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, em Fortaleza (CE)".