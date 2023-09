Rua com asfalto inacabado é na Romênia, e não obra do PAC no Brasil

É falso que a foto de uma rua de terra com um pequeno pedaço de asfalto tenha sido tirada no Brasil e integre as obras do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A imagem, na verdade, é de um vilarejo na Romênia e foi tirada em 2020.

Segundo as imagens do local no Google Maps, o asfalto, inclusive, foi removido após a viralização da imagem.

