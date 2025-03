Bolsonaro não disse que só venceu eleição de 2018 porque Lula foi preso

Mas os fatos narrados por Bolsonaro são posteriores às eleições presidenciais daquele ano. A reinterpretação do STF sobre segunda instância aconteceu no dia 7 de novembro de 2019 (aqui), ou seja, Bolsonaro estava falando do pleito de 2022, quando disputou e perdeu a reeleição para Lula.

Petista foi preso em abril de 2018 e solto em novembro de 2019. Com a decisão de que as penas de prisões devem ser cumpridas apenas após o esgotamento dos recursos do réu, Lula foi solto no dia seguinte à decisão do Supremo. Antes, o entendimento era de que as penas poderiam ser cumpridas após condenação em segunda instância. Lula ficou inelegível em 2018 com base na Lei da Ficha Limpa por causa das condenações em segunda instância (aqui).

Bolsonaro falava de eleição de 2022. No diálogo do Flow, ele cita a anulação das condenações de Lula na Lava Jato e o fato de que ele voltou a ser elegível. As condenações do petista foram anuladas em abril de 2021 (aqui). O Supremo decidiu que as ações contra Lula não tinham relação com os desvios de recursos da Petrobras e, portanto, não deveriam ter sido julgadas pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, mas pela Justiça Federal do Distrito Federal.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 24 mil curtidas.

