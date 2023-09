Porto de Santos não está promovendo um 'leilão anual' de smartphones

A legenda de um dos posts diz: "Os Correios estão prestes a sediar um evento empolgante para todos os entusiastas de tecnologia - o Leilão de Smartphones dos Correios. Este evento promete oferecer uma seleção cuidadosamente escolhida de smartphones de alta qualidade a preços que farão você piscar os olhos".

A postagem simula uma notícia publicada no g1. No cabeçalho está escrito: "Notícias e região" e o título da matéria é: "Correios abre o leilão de smartphones de encomendas não retiradas ou esquecidas. IPhones e Samsungs a partir de R$ 150,00. Online para todo o Brasil.".

Abaixo há um vídeo com trechos de dois programas diferentes - o Porto 360 e o g1 em 1 minuto. No começo, um homem anuncia a abertura "oficial" do leilão e, na sequência, uma mulher passa a falar, como se fosse a voz da jornalista Luiza Tenente, do g1, noticiando o suposto evento. Nos dois trechos, as vozes estão desincronizadas com os movimentos faciais dos dois e há cortes bruscos nos dois discursos.

Outras postagens compartilham um vídeo de uma mulher com camisa social branca não identificada em frente de caixas de carga dizendo: "Leilão do Porto de Santos é aberto e celulares de até 10 mil reais sai por apenas R$ 117,90". Na legenda está escrito: "Notícia Urgente: Leilão de IPhones não reclamados é oficialmente aberto e aparelhos saem quase de graça por tempo limitado!" Nessa versão, o áudio da desinformação também não está sincronizado com a boca da mulher.

Por que é falso?

A captura de tela da suposta notícia e o vídeo usado são montagens. A matéria não foi publicada pelo g1 e os supostos "leilões anuais" não são realizados pela Autoridade Portuária de Santos. Fazendo uma busca avançada das palavras-chave da manchete no Google, restringindo aos sites do g1 e O Globo, não é possível encontrar a suposta matéria usada nas postagens.