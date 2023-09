É falso que foto mostre 'ativista do aborto no PSOL' cheirando cocaína

Ao UOL Confere, a assessoria de comunicação do PSOL informou que não há nenhuma pessoa filiada ao partido com o nome Vitória Donda. "Não há filiada ao PSOL com o nome citado. Em pesquisa, encontramos o nome de uma política argentina que já teve seu nome associado de modo indevido ao partido em outras oportunidades com uma foto no mesmo contexto", disseram.

Anteriormente, era possível verificar a base de filiados de cada partido no site do TSE (aqui). Apurações de Aos Fatos, Agência Lupa e Estadão Verifica, realizadas entre 2019 e 2020, não localizaram afiliado político com esse nome. UOL Confere tentou refazer a consulta, mas não foi possível já que o sistema foi modificado em 23 de agosto de 2021 com a limitação pelo Tribunal da divulgação de dados sobre filiados políticos em conformidade com a LGPD (aqui).

