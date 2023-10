É de 2019 vídeo em que mãe diz que escola deu camisinha à filha de 7 anos

Uma publicação no Facebook compartilha o vídeo da mulher indo até a escola com a seguinte legenda: "MULHER SE REVOLTA E ARMA BARRACO APÓS FILHA DE 7 ANOS RECEBER CAMISINHAS E PAPEL HIGIÊNICO DE ESCOLA. QUAL SERIA SUA REAÇÃO?".

A descrição do post responsabiliza o "desgoverno esquerdopata maldito". "COM ESSE DESGOVERNO ESQUERDOPATA MALDITO. A QUE PONTO CHEGAMOS.?? E PODE PIORAR BRASIL", diz o texto, acompanhado de emojis da bandeira do Brasil.

Outra publicação no TikTok contém a mesma legenda do post no Facebook inserida no vídeo.

Por que é distorcido

O caso realmente aconteceu, mas não é recente. Ao procurar no Google por "criança", "7 anos", "camisinha", aparece como um dos resultados uma reportagem do SBT publicada em 11 de junho de 2019 (aqui). Ou seja, o episódio ocorreu durante o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro.

A camisinha foi dada por uma escola municipal de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, durante os festejos juninos. Em entrevista ao SBT, a diretora da escola, Maria de Fátima, afirmou na época que o presente não foi direcionado para a aluna, mas reconheceu que a instituição falhou em não ter checado o que seria dado no sorteio e pediu desculpas. A Secretaria de Educação da cidade disse que iria apurar o caso.