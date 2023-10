Por que Lula pode ficar com crucifixo e Bolsonaro não pode ficar com joias?

Não é de Aleijadinho. O crucifixo é uma peça de estilo espanhol do século 16. Não se trata de uma obra do escultor mineiro Aleijadinho, como afirmam publicações desinformativas. A peça foi restaurada pela UFMG em 2003 e agora, em 2023 (veja aqui).

Ao fim do segundo mandato, Lula ficou com o crucifixo, que foi incorporado ao seu acervo pessoal. De acordo com o site do Planalto, "presentes oferecidos por cidadãos, empresas e entidades costumam permanecer com o ex-presidente" (leia aqui).

A peça voltou ao Palácio do Planalto este ano (veja aqui). Ela estava armazenada no Museu da República por causa de um termo de cooperação com o Instituto Lula, responsável pelo acervo pessoal dos dois primeiros mandatos do presidente.

Lava Jato. Segundo a série de reportagens "Vaza Jato", do The Intercept Brasil, a peça chegou a ser alvo da Operação Lava Jato, porque o então procurador Deltan Dallagnol acreditou erroneamente que o crucifixo era uma obra do escultor mineiro e que pertencia à União (veja aqui).

Já as joias de Bolsonaro foram presenteadas pelo governo da Arábia Saudita, e por isso, estavam sujeitas às regras sobre presentes recebidos por presidentes brasileiros de chefes de Estado.

As joias foram retidas pela Receita Federal porque estariam ingressando de forma ilegal no país, sem documentação que indicasse que o patrimônio fosse incorporado à União (leia aqui).