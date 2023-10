Em vídeo, Michelle Bolsonaro recebe repatriados da Ucrânia, não de Israel

O que diz o post

Em vídeo que circula no WhatsApp, um homem afirma que ninguém teria ido receber os brasileiros que voltaram de Israel em aviões da FAB, apenas Michelle Bolsonaro. Em seguida, o vídeo exibe imagens da ex-primeira-dama recebendo repatriados da Ucrânia, em 2022, como se fossem brasileiros que vieram de Israel recentemente.

Por que é distorcido

O vídeo é verdadeiro, mas mostra Michelle Bolsonaro recebendo repatriados da Ucrânia, não de Israel, quando ela era primeira-dama em 2022. O então presidente Jair Bolsonaro também estava presente. Confira abaixo em vídeo publicado no canal do UOL no dia 10 de março de 2022:

Também não é verdade que nenhum representante do governo federal tenha recebido os brasileiros vindos de Israel. O ministro da Defesa, José Múcio, recepcionou os brasileiros na base aérea de Brasília (confira aqui e aqui). Após a chegada do primeiro avião da FAB, o ministro concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, como foi noticiado (veja aqui).