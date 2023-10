É falso que ministro Alexandre de Moraes tenha sido agredido na rua

Em resposta à Lupa, a administração do condomínio The Place, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, confirmou que uma briga ocorreu no local no dia 6 de outubro (veja aqui). Segundo a agência de checagem, um entregador de aplicativo parou a moto em lugar indevido e foi alertado pelo segurança, o que teria causado a briga. O homem careca que aparece no vídeo - falsamente apontado como o ministro Alexandre de Moraes -, é o segurança do condomínio.

O UOL Confere entrou com o contato com o condomínio The Place, por ligação e mensagens. No contato por WhatsApp não houve retorno. Já por ligação telefônica, uma mulher atendeu o telefone e, ao ouvir a identificação da repórter, afirmou que não poderia dar mais informações. Em seguida, desligou.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil não localizou registro de ocorrência como a descrita no vídeo.

