Eleição para Conselho Tutelar em BH não utilizou urnas da Justiça Eleitoral

A Lei (8.502/03) determina a observância do endereço e que o cadastro do eleitor seja feito no momento da votação. Já as urnas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, que são offline, demandam que o carregamento dos dados de todos os eleitores seja feito previamente. Prefeitura de Belo Horizonte, em nota ao UOL

Em comunicado, publicado no site oficial da prefeitura, o Executivo municipal informou que um projeto de lei seria enviado para a Câmara Municipal no último dia 10 (aqui). A proposta permite que urnas eletrônicas do TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) sejam utilizadas na eleição para o Conselho Tutelar, o que não é previsto na legislação atual.

A Prodabel, uma empresa municipal de economia mista, é responsável pela gestão da tecnologia do município (aqui).

O texto divulgado pela Defensoria Pública de Minas Gerais informa que esse sistema eletrônico apresentou instabilidade durante a eleição, entre outras falhas (aqui). "Dentre os problemas, ressaltou-se a instabilidade do sistema eletrônico da Prodabel, adotado em Belo Horizonte, não funcionando em algumas seções ou operando de forma intermitente em outras".

O site "Fato ou Boato", mantido pela Justiça Eleitoral, também confirma que não foram utilizadas na eleição urnas eletrônicas do sistema eleitoral (aqui). "A capital mineira NÃO utilizou as urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral nas eleições dos conselhos tutelares. A prefeitura NÃO solicitou o apoio da Justiça Eleitoral no pleito", diz o texto.

A prefeitura de Belo Horizonte informou que uma nova eleição de conselheiros tutelares será realizada no dia 3 de dezembro. A votação será realizada apenas por meio de cédulas de papel, e o número de postos de votação será ampliado.