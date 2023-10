Uso de contraste em exames é seguro; efeitos adversos são raríssimos

"O perigo da ressonância magnética! No exterior, eles alertam. No Brasil, não? Veja a entrevista completa com a Dra. Lucy Kerr no canal do YouTube Fernando Beteti", diz a legenda que acompanha o vídeo da entrevista com a médica.

Na gravação a doutora comenta: "A ressonância, que é um exame que muitas mulheres não suportam, porque têm que entrar num túnel e ficar lá, e elas se apavoram. Mas o pior é que abusam do contraste, e esse contraste não é eliminado do organismo; ninguém fala isso aqui no Brasil. Não instruem as mulheres a fazer, só dão a autorização, mas não explicam que aquilo faz mal. Eu descobri posteriormente que as pacientes que faziam a mamografia tinham áreas do cérebro brilhantes com o contraste, quando ainda não tinham recebido contraste no próximo exame, está entendendo? Então eles começaram a descobrir, mas não pararam de usar. Ficou residindo lá no corpo, só que lá no exterior os pacientes são avisados sobre isso; aqui no Brasil, ninguém conta para os pacientes isso, e acontece que existem muitas consequências desse contraste, que é o metal pesado tóxico.

Sobreposto ao vídeo está escrito: "Contraste não sai no xixi!! E ninguém fala isso no Brasil".

Por que é distorcido?

Efeitos adversos do contraste são extremamente raros e, antes do exame, os pacientes preenchem formulário para avaliação de risco. O gadolínio, que é o contraste utilizado na ressonância magnética das mamas, têm reações adversas muito raras, segundo Heverton Amorim, mastologista e membro da Comissão de Imagem Mamária da SBM.