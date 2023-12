É falso que decreto de Lula proíbe cerca elétrica em residências

No vídeo, um homem fala que isso aconteceria por causa de um decreto de Lula do dia 11 de dezembro de 2023, chamado "decreto padre Lancelotti".

Por que é falso

O decreto 11.819, de 11 de dezembro de 2023 (veja aqui), fala em vedar arquitetura hostil em espaços de uso público.

A legislação considera arquitetura hostil os materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas que "impeçam a fruição dos espaços livres de uso público", "interfiram no pleno exercício do direito à cidade" e "segreguem indivíduos e grupos sociais, especialmente as pessoas em situação de rua, pessoas idosas, jovens, crianças, pessoas com deficiência e outros segmentos da população", segundo trecho do decreto.

Não há menção a proibição de cercas elétricas como medida de segurança em construções residenciais.

O decreto regulamenta a lei Padre Júlio Lancellotti (veja aqui).