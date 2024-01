Jovem assassinado no Pará não é filho de apresentador de TV

Na sequência é colocado um trecho de um vídeo no qual o presidente Lula diz: "Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia. Às vezes, inocente, ou, às vezes, porque roubou um celular".

Logo após, o apresentador volta a aparecer na tela e diz: "Você vê um filho jogado na vala. Desgraçado! Tomará que te joguem ovo, cimento, que joguem o diabo em cima de ti. Canalha! Vagabundo! Ladrão!"

Na legenda do post está escrito: "O filho do apresentador da TV Band do Belém do Pará foi assaltado e assassinado por causa de um celular, quando estava indo pra Faculdade de manhã … Olha só a (justa) reação do apresentador (ao vivo) !!!"

Por que é distorcido

Apresentador não disse que jovem era seu filho. Em seu comentário, feito em novembro de 2019, Campos relata a morte de Ivo Silva Sena, que teria reagido a um assalto em uma parada de ônibus. Na sequência, o apresentador fez críticas a Lula, mas em nenhum momento diz que o jovem era seu filho (veja aqui).

Campos nega que um dos seus filhos morreu em um assalto, em resposta ao UOL Confere. O apresentador tem quatro filhos (veja aqui)