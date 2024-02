Drauzio Varella não disse que vacina da dengue altera DNA e causa câncer

Por que é falso

A publicação usa o recorte de um vídeo de Drauzio explicando como funciona a vacina Qdenga, contra a dengue. O vídeo está publicado no portal do médico (aqui) e no canal dele no Youtube. Veja abaixo a íntegra.

A partir do minuto 1:56, o médico explica a tecnologia por trás da vacina: "Essa vacina, feita pelo laboratório Takeda, foi feita baseada na tecnologia do DNA recombinante. Ela não tem o vírus. Ela retira o DNA do vírus e por técnicas muito sofisticadas. O DNA usado foi do vírus 2 pra poder preparar a vacina. E, ao mesmo tempo, modificaram com os vírus 1, 3 e 4, por isso ela é capaz de proteger contra os 4 vírus da dengue", diz. O trecho é usado no post desinformativo.

Ao contrário do que sugere a publicação, o médico se referia ao DNA do vírus, não dos seres humanos que tomarem a vacina.

Segundo o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri, há várias vacinas que utilizam a técnica de DNA recombinante, como a de hepatite B, do HPV e da covid.