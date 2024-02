Daniel Alves não foi condenado a 9 anos por estupro; ele aguarda sentença

Na legenda do post, está escrito: "Cabeça que não pensa corpo padece. Está aí a lei das causas e efeitos".

Por que é falso

Vídeo usado nas postagens enganosas é do julgamento do jogador, realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro, em Barcelona (veja aqui). Entretanto, embora o julgamento tenha sido concluído, a sentença final com a condenação ou a absolvição do atleta ainda não foi revelada (aqui). Não há um prazo definido para que a Corte espanhola revele qual foi a decisão tomada. Em caso de condenação, a defesa do jogador brasileiro pode recorrer ao Tribunal de Apelação.

Daniel Alves é acusado de abusar sexualmente uma mulher dentro de uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. O atleta está preso na Espanha desde 20 de janeiro de 2023 e aguarda sentença.

Durante os três dias de julgamento, a Justiça ouviu os depoimentos da mulher que acusa Daniel Alves, em que ela reforçou a agressão sofrida. O brasileiro também depôs à Justiça. Ele chorou, disse ter bebido de forma excessiva naquela noite, mas negou que tenha abusado a denunciante (veja aqui). Também foram ouvidas testemunhas — como médicos e policiais que atenderam a vítima do suposto crime —, os advogados de defesa e de acusação, além do Ministério Público espanhol.

Em caso de condenação, Daniel Alves pode pegar até 12 anos de detenção, pena máxima para este tipo de crime na Espanha —a defesa da vítima pede que a Justiça aplique a pena máxima ao atleta. A advogada do jogador, Inés Guardiola, pediu para que seu cliente seja considerado inocente, mas que, se for condenado, que o Tribunal leve em consideração os seguintes atenuantes ao estipular a pena: intoxicação alcoólica porque ele estava supostamente bêbado no dia em que teria abusado a vítima, reparação de dano e violação do direito fundamental do acusado (aqui).