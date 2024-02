Alimentos com selo de rã não estão contaminados nem pertencem ao Bill Gates

Na publicação, há a seguinte legenda:

"Fiquem espertos, pois as comidas do Kill Gates já chegaram aos supermercados. Quando verem o "carimbo de qualidade" da rã, fujam pelas colinas.

Lembrando que Kill Gates e a NOM querem ter o controle totalitário da agropecuária mundial, por isso a narrativa de "mudanças climáticas" (se você ainda acredita nisso veja a pasta que está nos destaques chamada de "Global" e acorde enquanto é tempo), por isso que os agricultores da Europa estão com aquele problema por lá... Mas "claro", com as "mudanças climáticas", se você pagar uma taxa monetária ao Estado, a tal da taxa de carbono, o meio ambiente obedecerá e voltará ao normal...

Levantaram a narrativa para "protegerem o meio ambiente" (vide aspas) e para isso, nada de comida natural para os humanos, mas sim, comida artificial, comida sintética e farinha de insetos, porque DEUS não é sábio e nem sobrerano o suficiente para criar o mundo nem alimentar suas criaturas do modo correto, de acordo com eles. Um modo que deu certo por toda a existência do planeta, menos agora

(Não é nada sobre as patentes que coloquei pra vocês nos stories, imagina... - após as 24h ficará na pasta "DeMentiras" nos destaques)

PORTANTO, NÃO COMPREM NADA COM ESSA MARCA DA RÃ. VAMOS BOICOTAR TUDO QUER FOR FEITO POR ESSE CRIMINOSO PSICOPATA QUE QUER DIMINUIR A POPULAÇÃO MUNDIAL ATÉ 2030.

Fique esperto e abre teu olho, japa!"

Por que é falso

Selo da rã indica que ingrediente usado em alimento foi produzido de forma sustentável. O certificado, alvo de desinformação, foi criado pela organização internacional sem fins lucrativos Rainforest Alliance e indica que o produto seguiu padrões de responsabilidade social, econômico e ambiental. Por tanto, o selo não aponta para contaminação por insetos ou produção artificial de alimentos, como a publicação afirma.

Por que uma rã? A organização escolheu uma rã de olhos vermelhos como mascote e símbolo internacional de sustentabilidade, pois o anfíbio é um bioindicador. Isto é, uma população saudável de sapos indica um meio ambiente saudável.

Organização não tem nenhuma relação com a produção de alimentos. Ao UOL Confere, a Rainforest Alliance explicou que seu papel "é indicar os processos e assegurar a rastreabilidade dos ingredientes certificados", como café, chá, cacau ou banana. Não há participação no plantio ou fabricação deles.