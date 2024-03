Inteligência artificial: deepfake já foi usada em eleições pelo mundo

Argentina

Candidato usando droga. No ano passado, durante as eleições presidenciais, grupos de direita e integrantes do partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, compartilharam nas redes sociais um vídeo em que o adversário Sérgio Massa aparece supostamente consumindo cocaína.

Posteriormente, o peronista desmentiu a peça. Segundo reportagem do UOL, as imagens circulam desde 2016 nas redes sociais e foram manipuladas com a sobreposição do rosto de Massa ao da pessoa da gravação original.

Sergio Massa foi alvo de deepfake durante as eleições na Argentina Imagem: LUIS ROBAYO/AFP

Estados Unidos

Em janeiro deste ano, o presidente Joe Biden também foi alvo de uma deepfake. Um áudio simulando a voz do líder norte-americano circulou no estado de New Hampshire às vésperas das primárias estaduais, pedindo que os membros do Partido Democrata ficassem em casa.