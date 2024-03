Vídeo de robô humanoide em colheita é montagem gerada por IA

O conteúdo é compartilhado acompanhado da seguinte legenda: "A INTELIGÊNCIA HUMANA E OS AVANÇOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS NOS POSSIBILITAM A VER COISAS QUE ATÉ ALGUM TEMPO ERAM VISTOS APENAS EM FILMES DE FICÇÃO. VEJA O VÍDEO DE UMA PROPRIEDADE RURAL E A REVOLUÇÃO QUE ESTÁ CAUSANDO".

Por que é falso

Vídeo se espalhou, mas origem é desconhecida. Por uma busca reversa de um frame do vídeo (aqui) foi possível identificar o mesmo vídeo publicado em diversos idiomas, mas sem identificação da origem da mídia (veja aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Sites pelo mundo já desmentiram. Em uma busca pelo serviço que cataloga checagens do Google (aqui), é possível encontrar verificações publicadas em países como Índia (aqui e aqui), Jordânia (aqui) e Sri Lanka (aqui) sobre o vídeo. O serviço de checagens da agência AFP em árabe também publicou uma reportagem sobre o conteúdo (veja aqui).

Uma das imagens de colheita foi identificada pela AFP. O vídeo original mostra um homem e não o robô trabalhando na colheita (veja aqui). O vídeo teve a imagem invertida no conteúdo desinformativo.

Além disso, é possível verificar no vídeo que os movimentos do robô estão fora de sintonia com as imagens do fundo. Muitas vezes o entorno do robô fica desfocado. Em alguns momentos, os pés do robô não encostam no chão, ele parece flutuar.