Advogado de Garnier não disse que Bolsonaro deu 'curso de golpe'

Abaixo, um vídeo traz uma parte da fala de Torres: "Quando o então presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto dando curso prático ao plano de insurreição". A frase "A casa caiu!", sobreposta ao vídeo, completa a publicação.

Por que é falso

Publicação omite fala completa de advogado de Garnier. Em consulta ao conteúdo integral da primeira sessão do julgamento (aqui e abaixo, a partir de 1h17min45) e à argumentação completa de Torres (aqui), verifica-se que as peças desinformativas recortaram parte da fala do advogado e a retiraram do contexto original, quando ele deixou claro estar se referindo ao texto da denúncia feita por Gonet: "A organização, segundo Sua Excelência o procurador-geral de Justiça, ela foi constituída no dia 29 de setembro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto dando curso prático ao plano de insurreição".

0:00 / 0:00

Trecho de denúncia de Gonet estabelece início da trama golpista. Na página 9 do documento (aqui), ao qual Torres se refere, o procurador-geral da República estabelece o que considera como a data inicial da trama golpista: "Em 29.7.2021, Jair Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição por meio de transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto pela internet".

Bolsonaro atacou sistema eleitoral brasileiro durante live. Na referida data, Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas e afirmou, sem apresentar provas, que houve fraude nas eleições de 2018 (aqui). Quase um ano depois, o YouTube derrubou o vídeo da plataforma (aqui).