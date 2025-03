É falso que Nikolas Ferreira falou em renunciar e abandonar a política

Por que é falso

Não há registros de que Nikolas tenha falado sobre renúncia. Em uma busca pelas redes sociais do deputado federal (aqui, aqui, aqui e aqui), o UOL Confere não encontrou qualquer menção sobre um possível desejo dele renunciar ao seu mandato nem sobre planos para se mudar para os EUA. O fato também não foi noticiado pela imprensa como se verifica em uma pesquisa no Google (aqui), que traz como resultado apenas outras postagens desinformativas semelhantes.

Nikolas Ferreira não se manifestou sobre o assunto. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria do deputado federal, mas não houve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Deputado fala de situação "anormal e tirânica" no Brasil. Em seu perfil no X (antigo Twitter), Nikolas retuitou uma postagem do jornalista Rodrigo Constantino, que defendeu a decisão de Eduardo Bolsonaro em se licenciar do mandato para ficar nos EUA. "Me lembro que na campanha eu dizia o seguinte: se a gente perder é triste, mas se o Bolsonaro perder é uma tragédia. A situação no Brasil é anormal e tirânica. Que Deus nos guie e nos fortaleça", comentou o parlamentar, desejando "força" a Eduardo (aqui e abaixo). A declaração, porém, não sinaliza qualquer intuito de Nikolas em seguir os passos do colega de partido.

Me lembro que na campanha eu dizia o seguinte: se a gente perder é triste, mas se o Bolsonaro perder é uma tragédia. A situação no Brasil é anormal e tirânica. Que Deus nos guie e nos fortaleça. Força, @BolsonaroSP pic.twitter.com/ack5j3iNDK -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 18, 2025

Eduardo Bolsonaro se licenciou da Câmara para ficar nos EUA. Na última quinta-feira, Eduardo entregou à Câmara seu pedido formal de licença. O deputado federal solicitou afastamento de 122 dias. Ele está nos EUA, onde diz que pretende atuar para "combater as ameaças à liberdade de expressão no Brasil" (aqui).