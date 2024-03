Imagem de prateleiras vazias são de mercado nos EUA, e não na Venezuela

"Como é bom ser repositor na Venezuela", afirma a legenda do post. Alguns comentários no post indicam que as pessoas realmente acharam se tratar da Venezuela.

Por que é distorcido

Imagens são de mercado nos Estados Unidos e não são recentes. Nos próprios comentários da publicação, usuários alertam para o fato de o estabelecimento não estar localizado na Venezuela. Na verdade, as fotos são de uma unidade da rede Kroeger no estado de Ohio, nos EUA, que passou por uma reforma de 2018 (veja imagens aqui).

Informação já foi desmentida. Segundo a busca reversa de imagens pelo Google (aqui), pelo menos desde 2021 as imagens das prateleiras vazias no mercado circulam nas redes sociais, sendo atribuídas de forma errônea a países com regime comunista. Em 2023, o site E-farsas desmentiu a informação (aqui).

Estabelecimento não sofria com o desabastecimento de alimentos. Na época, para indicar a ordem da disposição dos produtos nas gôndolas, o mercado norte-americano colocou os cartazes para auxiliar na reposição deles no fim da reforma.

Preços estão escritos em inglês. Ao analisar a foto, fruto de desinformação, é possível ver que está escrito "4 for $5" (quatro por cinco dólares, em português). Enquanto na Venezuela, a língua oficial é o espanhol.