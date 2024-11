Nova categoria da CNH para carro automático não entra em vigor em janeiro

PL está "pronto para pauta" na CCJ. O UOL Confere consultou o andamento do projeto de lei na Câmara. No campo "Situação", consta que a proposta está "pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania". A última movimentação registrada foi em 4 de dezembro de 2023, com o parecer do relator na CCJ, o deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES) (aqui).

UOL Confere procurou o apresentador e a emissora. Entretanto, até a publicação desta matéria, a equipe de redação não teve retorno da assessoria de Emílio Surita nem da Jovem Pan, emissora que veicula o programa Pânico. Caso haja manifestação, esta checagem será atualizada.

Viralização. Um post no Instagram com o conteúdo desinformativo tinha mais de 38 mil curtidas até esta quarta-feira (27).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.