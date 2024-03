Deputado do PT não preside 'Comissão de Combate à Corrupção' na Câmara

Na foto, o deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara, está abraçado com o presidente Lula.

Por que é falso

Comissão não existe. Ao realizar uma busca simples no site da Câmara, não existe nenhuma comissão para combater a corrupção, seja permanente (aqui), temporária (aqui) ou mista (aqui).

O parlamentar não preside nenhuma comissão. Ao checar as 30 comissões permanentes da Casa, é possível ver que Guimarães não preside nenhuma delas, sendo membro titular apenas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (aqui) e suplente na Comissão de Desenvolvimento Econômico (aqui). Além de fazer parte dessas comissões, o deputado também é líder do governo na Câmara (aqui).

Dólares na cueca. O caso aconteceu em 2005 após um assessor de José Guimarães, deputado estadual na época, ser preso pela Polícia Federal carregando US$ 100 mil nas roupas íntimas e R$ 200 mil em uma valise. Em 2012, Guimarães foi excluído de processo por improbidade administrativa por decisão unânime da 1ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Em 2021, o juiz federal Danilo Fontenele Sampaio, da 11ª Vara Federal do Ceará, reconheceu a prescrição da punibilidade no caso (aqui).

Viralização: Um post no Instagram tinha, até terça-feira (19), 600 mil visualizações, 13,4 mil curtidas e 1.400 comentários.