É falso que papa Francisco disse 'comam o que quiserem na Páscoa'

Por que é falso

Não há registro de que o papa Francisco tenha dito isso. Todos os discursos do pontífice ficam disponíveis no site oficial do Vaticano (aqui). A declaração mais recente do papa, por ocasião da Semana Santa de 2024, não tem qualquer semelhança com o conteúdo da mensagem compartilhada no WhatsApp (leia aqui). Na carta divulgada pelo Vaticano nesta quarta-feira (27), o pontífice se dirige aos católicos da "Terra Santa" e cita a guerra Israel-Hamas.

Sinto-me próximo de todos vós, nos vossos variados ritos, amados fiéis católicos espalhados por todo o território da Terra Santa, mas de modo particular daqueles que, nestes momentos, estão a sofrer mais dolorosamente o drama absurdo da guerra; sinto-me próximo das crianças a quem é negado um futuro, de quantos choram e sofrem, de todos aqueles que sentem angústia e desânimo.

Papa Francisco

Ao UOL Confere, o padre Arnaldo Rodrigues, assessor de comunicação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), afirmou que a entidade desconhece o conteúdo dessa suposta citação.

O que o santo padre emite como oficial, está no seu perfil do X (antigo Twitter) ou nos demais veículos oficiais de comunicação do Vaticano. Desta forma, desconhecemos esta mensagem.

CNBB

Não há registro no X do papa. Umas busca avançada pela expressão "como o que quiserem na Páscoa" na conta oficial do papa em português na rede X não localizou nenhum resultado (aqui).