Elon Musk não revelou conversas secretas de Alexandre de Moraes no X

Por que é falso

Emails internos do Twitter teriam sido vazados. Os prints da empresa vazados pelo próprio Elon Musk a jornalistas conservadores seriam trocas de e-mails entre funcionários sobre contatos feitos pelo STF e TSE. O período do conteúdo divulgado (2020 e 2022) é anterior à compra da rede social por Musk.

Na semana passada, o ativista Michael Shellenberger publicou uma série de capturas de tela que seriam de conversas internas de funcionários do Twitter. Os assuntos tratados nos prints são demandas do STF e do TSE sobre moderação de conteúdo e solicitação de informações sobre contas de usuários (aqui). As conversas têm caráter de relatório e de discussões de estratégia legal da companhia. Além disso, também narram reuniões com representantes do Supremo.

Não há, portanto, qualquer revelação de conversas secretas de Moraes no conteúdo divulgado até o momento. Os emails não mostram documentos oficiais. Também não é possível comprovar a autenticidade dos arquivos divulgados.

Quem é Michael Shellenberger? O ativista responsável pela divulgação dos chamados "Twitter Files Brazil" é conhecido por ser um negacionista climático (aqui).

Viralização: No Kwai, um dos vídeos com a falsa alegação somava mais de 6.000 curtidas, 2.800 comentários e mais de 1.900 compartilhamentos. O conteúdo foi repostado no Facebook.