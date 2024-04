Homem que aparece em vídeo agredindo mulher não é filho de Lula

A seguir, ele encurrala a mulher em um canto do cômodo e começa uma discussão entre o trio. Após alguns tapas contra a mulher de blusa azul, o homem consegue retirar a segunda mulher do imóvel.

A partir daí, ele fica mais violento e joga a mulher no chão com força, além de chutá-la e deixá-la no chão, debaixo de um tecido e alguns objetos. Ao final, ele a arrasta pelos cabelos para um outro cômodo sem ângulo de visão para a câmera.

No WhatsApp, o UOL Confere recebeu o vídeo acompanhado da seguinte mensagem: "Pra quem ainda não sabe, esse é o lulinha paz e amor fazendo cafuné na esposa...será que a mídia podre é as pseudos feministas vão falar algo "

Em plataformas como YouTube e Facebook, o vídeo surge em versões editadas e também atribui, nos títulos e mensagens que o acompanham, a autoria da agressão a um suposto filho de Lula. "fiii do lula pode!... já imaginarão se fosse fii do burcunaruu? Pra quem ainda não sabe, esse é o lulinha paz e amor fazendo cafuné na esposa...será que a mídia podre é as pseudos feministas vão falar algo #video #policiafederal #cadeia #bandido", diz o post.

Por que é falso

O homem do vídeo não é o filho de Lula. Por meio de uma busca reversa (aqui), foi possível localizar postagens indicando se tratar de um caso ocorrido em fevereiro, no Distrito Federal (aqui). O post diz que o nome do agressor seria Gabriel da Silva Teixeira, de 29 anos. A busca também trouxe um vídeo da conta do portal Correio Braziliense no Dailymotion com o seguinte título "Mulher é espancada por companheiro no DF" (aqui). Por fim, fizemos um busca pelo nome completo de Gabriel da Silva Teixeira no Google (aqui) e localizamos notícias em Correio Braziliense (aqui), g1 (aqui) e Metrópoles (aqui) com o mesmo vídeo.