Acusado de agredir ex, filho de Lula homenageia mãe: 'Sabia do meu caráter'

Acusado de violência doméstica contra a ex-namorada, Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, homenageou hoje a mãe, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, e disse que ela sabia de seu caráter. Marisa morreu em 2017 em decorrência de um AVC e completaria 74 anos hoje.

O que aconteceu

"Sei que ela está lá de cima olhando por mim e me protegendo! Sinto a mão dela na minha cabeça todos os dias me apoiando!", escreveu Luis Claudio, sem citar as acusações, que tem negado. "Ela sabe do caráter do filho dela! Da força que a educação que ela nos deu! E com ela aprendi a seguir em frente! A não temer o futuro!", completou.

O filho mais novo do presidente disse ainda sentir "pena" de quem quer o mal e usa "mentira" contra a família. "Aqui é resiliência, determinação e honestidade acima de tudo! Te amo mãe", finaliza.