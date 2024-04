É de 2017 vídeo em que chefe da PRF de SC fala em 'aparelhamento político'

Fabrício Colombo: "Todo gestor federal, com a mudança do governo em Brasília, foi procurado por alguma bancada ou por alguma gestão política. Eu optei por não misturar polícia com política. Eu acho que a polícia é um órgão de estado e não de governo, pouco importa qual o governo, né? Como a polícia deve trabalhar para o estado, e não para os governos, eu optei por solicitar a minha exoneração."

Por que é distorcido?

Colombo deixou o cargo em 2017. Por meio de uma busca no Google com o termo "superintendente da PRF deixa cargo" (aqui), encontramos como primeiro resultado uma notícia publicada em 5 de maio de 2017 pelo portal NSC Total (aqui) com a história do pedido de exoneração do então Superintendente da PRF de Santa Catarina, Fabrício Colombo. A foto de Colombo que ilustra o texto sugere que é ele que aparece no vídeo que circula atualmente.

Vídeo original também é de 2017. Em nova busca no Google, desta vez usando o termo "superintendente da PRF" filtrando apenas resultados publicados em maio de 2017 (aqui), encontramos outra notícia do portal g1 sobre o caso de Colombo (aqui) e, mais abaixo dentre os resultados da busca no Google, achamos ainda a fonte do vídeo original. Trata-se de postagem no perfil do Facebook Repórter Sérgio Guimarães, em 5 de maio de 2017 (aqui), mesma data das notícias do NSC Total e g1 sobre o caso.

Por que Colombo deixou a superintendência da PRF-SC em 2017?

Temer era o presidente. Segundo o texto do NSC Total, ele disse que estava descontente com as mudanças nos cargos federais realizadas pelo Planalto —na época, o presidente era Michel Temer— e que ocorreriam em troca de votos para a aprovação da Reforma da Previdência. Admar Luciano Filho assumiu a superintendência da PRF-SC interinamente.