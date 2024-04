Valor do novo DPVAT não foi definido entre R$ 250 e R$ 500

Atual texto do projeto de lei só aplica multa para inadimplentes. O atual texto do Projeto de Lei Complementar (PLP) 233/2023 (aqui) diz em seus artigos 18 e 22 que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de que trata esta Lei Complementar nos prazos devidos, sem prejuízo de outras sanções legais, sujeitará o proprietário de veículo automotor de via terrestre a multa, a ser aplicada pelo órgão de trânsito competente, com valor estabelecido pelo Contran [Conselho Nacional de Trânsito]".

O que houve com o DPVAT nos últimos anos?

O seguro obrigatório DPVAT não é cobrado desde 2021. Em novembro de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que extinguia este seguro e o DPEM (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga) (aqui). Na época, o Ministério da Economia justificou a medida dizendo que a MP poderia evitar fraudes no DPVAT e amenizar ou eliminar os custos de supervisão do seguro por parte do setor público.

Motivos do fim do seguro também seriam políticos. Uma reportagem do Estadão na época (aqui) apontou que a decisão de Bolsonaro atingiu os negócios de Luciano Bivar, na época deputado federal e presidente do PSL (hoje, está no União Brasil). Desafeto do ex-presidente, Bivar controlava o conselho de administração da seguradora Excelsior, uma das credenciadas pelo governo para cobertura do seguro DPVAT. A empresa intermediou o pagamento, no primeiro semestre de 2019, de R$ 168 milhões em indenizações relacionadas ao seguro, segundo relatório de auditoria da Líder DPVAT.

Fim do DPVAT foi suspenso pelo STF e ignorado pela Câmara. Em dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da Medida Provisória 904/2019 (aqui), sobre o fim do imposto. Houve o entendimento de que alterações no seguro só podem ser efetivadas por meio de lei complementar. O Congresso tinha 120 dias para discutir o teor da MP de Bolsonaro, mas isso não ocorreu. Com isso, a medida deixou temporariamente de valer em abril de 2020 (aqui), ou seja, o imposto voltou a ser cobrado.

Acusações de fraudes marcaram DPVAT. Enquanto isso, a Seguradora Líder, última responsável pelo DPVAT, foi extinta no fim de 2020 em meio a investigações de fraudes e outras irregularidades (aqui).