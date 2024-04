Metrópoles não publicou texto dizendo que Musk tirou audiência da Globo

Na imagem, Musk aponta para o logotipo da TV Globo, com a legenda escrita "Chora Globo".

Por que é falso

Metrópoles não falou que Musk tirou audiência da Globo. Na mesma imagem compartilhada, há um link apontando qual é a url: "elon-musk-convoca-usuarios-a-ver-a-copa-do-mundo-pelo-twitter". Ao fazer uma pesquisa simples no Google (aqui), o buscador exibe o texto do Metrópoles (aqui) com o título: "Elon Musk convoca usuários a ver a Copa do Mundo pelo Twitter". Na reportagem, a emissora não é citada, apenas é comentado que "os usuários poderão acompanhar comentários de jornalistas, celebridades e ex-atletas que estiverem vendo as partidas pela TV".

19.abr.2024 - Reprodução do texto original do Metrópoles de 2022 e que não cita a Globo Imagem: Reprodução/Metrópoles

Postagem de Musk também não cita Globo. No X, o empresário apenas chamou os usuários a acompanharem a cobertura dos jogos da Copa do Mundo 2022 em tempo real.