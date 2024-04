Elon Musk não tirou foto com bandeira do Brasil; imagem foi feita por IA

Ao invés de "Ordem e Progresso", bandeira exibe "Oleem", com a palavra "Progresso" escrita com letras sobrepostas Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Threads

Empresário não publicou foto nas redes sociais. A reportagem tentou localizar a imagem através de busca reversa, mas não a localizou. Ao buscar a foto no perfil do próprio Musk no X, também não encontrou nenhum registro dele segurando a bandeira do Brasil (aqui).

Viralização: Um post na rede social Threads com a imagem tinha, até esta quinta-feira (18), mais de 15 mil curtidas.

O conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica (aqui) e Lupa (aqui).

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news