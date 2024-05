É falso que show de Madonna no Rio usou recursos da Lei Rouanet

É falso que o show da Madonna na praia de Copacabana tenha sido custeado com recursos da Lei Rouanet, como dizem postagens em redes sociais como Facebook e Instagram. Além disso, não é verdade que o governo federal tenha deixado de enviar recursos de emergência para combater as enchentes no Rio Grande do Sul.

O show de Madonna foi custeado principalmente com recursos privados: do banco Itaú e da fabricante de cervejas Heineken, com valores não divulgados. Além disso, houve R$ 10 milhões da Prefeitura do Rio e mais R$ 10 milhões do governo do Estado. Não houve recursos federais para o evento no Rio.

O que diz o post

Publicação no Facebook diz: "Enquanto o Sul do Brasil enfrenta a pior enchente de sua história, com dezenas de mortos e centenas de milhares de desabrigados, no Rio de Janeiro o governo brasileiro gasta mais de R$ 60 milhões para promover um show de Madonna (...). Enquanto se gasta muito dinheiro do Estado para promover esse evento anticristão, o mesmo Estado, assim como as Forças Armadas, estão deixando muito a desejar no resgate e assistência das vítimas dessa tragédia. (...)"