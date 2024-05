Governo brasileiro não recusou doações de Portugal para o RS

Não é verdade que o governo brasileiro tenha recusado doações de Portugal para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Vídeo publicado pelo líder do partido de extrema direita português, André Ventura, foi refutado pelos canais oficiais do governo brasileiro.

O que diz o post

Em um vídeo publicado nas redes, André Ventura, líder do partido português de extrema direita Chega, acusa o governo brasileiro de recusar doações de Portugal para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ele diz que o governo não quer que Portugal envie ajuda para "esconder o seu fracasso" e que o governo brasileiro "tenta esconder" o que se passa na tragédia climática do RS. Além disso, André Ventura também diz que haveria aeronaves da TAP, companhia aérea portuguesa, à disposição para trazer as doações do país, mas o governo teria recusado.