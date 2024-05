Montagem traz acusações falsas sobre doações destruídas no RS

Vídeo 2 - Entidades negam bloqueio a veículos náuticos. A Brigada Militar do RS publicou vídeo (aqui e abaixo) negando fiscalizações em embarcações, além de não estar cobrando notas fiscais de doações ou impedindo a circulação de alimentos. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal do Estado também negou ao UOL Confere o bloqueio a barcos. Já o Exército disse: "Naquela ocasião estava sendo realizado um trabalho de controle e de organização das embarcações para que se evitassem acidentes e comprometesse o trabalho de resgate das vítimas da enchente".



A Brigada Militar reforça que não está realizando fiscalizações em embarcações, não está cobrando notas fiscais ou impedindo a circulação de alimentos.

Como Instituição de segurança pública, todas nossas forças estão voltadas em salvar vidas e manter a ordem pública. pic.twitter.com/DefpcmcMO0 -- Brigada Militar-RS (@brigadamilitar_) May 6, 2024

Vídeo 3 - O UOL Confere não conseguiu comprovar a autenticidade das imagens nem identificar o local onde teriam sido feitas.

Vídeo 4 - Prefeitura de Novo Hamburgo disse que organiza as doações. O trecho que mostra pessoas criticando o fluxo de doações na cidade é de fato recente. Procuramos a prefeitura, que encaminhou uma resposta. "Todas as doações estão sendo encaminhadas para os abrigos organizados pelo município e também para os organizados pela comunidade, em igrejas, associações, escolas privadas, através do contato direto com seus coordenadores. Mas isso é feito de maneira organizada e registrada, para posterior prestação de contas à população. Alguns voluntários que estavam auxiliando no recebimento das doações resolveram entregar os donativos por conta própria para quem chegava no local solicitando, sem qualquer registro ou verificação de necessidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social, então, impediu-os de continuar, explicando o processo legal que deve ser realizado".

Vídeo 5 - Empresa disse que caminhão foi parado por excesso de peso, e não por falta de nota fiscal. Em nota no Instagram (aqui e abaixo), a Bread King disse: "o veículo seguiu viagem até seu destino final, entregando os suprimentos aos necessitados ainda durante a madrugada. No posto de fiscalização, o veículo foi abordado devido ao excesso de peso, porém foi liberado sem receber qualquer notificação ou autuação." O UOL Confere explicou a polêmica sobre as multas aplicadas a caminhões com donativos (aqui).