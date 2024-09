É falso que Moraes tenha exigido exame toxicológico de Boulos

É falso que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tenha exigido exame toxicológico do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

Posts desinformativos repercutem alegação sem comprovação do também candidato Pablo Marçal (PRTB).

A assessoria do STF negou que exista essa determinação.