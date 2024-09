É falso que Vivo, TIM e Claro utilizem sinal da Starlink

Starlink é apenas a 16ª maior operadora no Brasil. Segundo dados de julho da Anatel, a Starlink detém apenas 0,5% de participação de mercado no setor de banda larga fixa, com 224.458 acessos (aqui). No topo, aparecem Claro (20,4%), Vivo (14,2%) e Oi (9,3%). Ao todo, o Brasil possui 32,9 milhões de acessos.

Comentário de bilionário é verdadeiro. Bill Ackman, diretor executivo da gestora Pershing Square, criticou a suspensão do X no Brasil (aqui). "O fechamento ilegal do X e o congelamento de contas na Starlink colocaram o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível", escreveu em seu perfil no X. Entretanto, isso não tem relação com um suposto bloqueio da internet no Brasil.

