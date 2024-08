EUA não estão realizando operação militar na Venezuela

O vídeo tem a seguinte narração: "Em uma madrugada tensa, forças militares dos Estados Unidos estão lançando uma operação relâmpago na Venezuela, com o objetivo de derrubar o regime de Nicolás Maduro".

O narrador diz ainda que "a operação, liderada pelo general Randy George, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, foi meticulosamente planejada". "À medida que as forças americanas podem dominar rapidamente os pontos estratégicos da Venezuela, o general Randy George fez um pronunciamento direto e contundente: Nicolás Maduro será capturado e executado."

Por que é falso

Não existe relato sobre a suposta operação. Nenhum veículo de comunicação com credibilidade relatou qualquer tipo de ação militar dos Estados Unidos na Venezuela (aqui).

O vídeo mostra ações militares russas. Por meio de busca reversa, verifica-se que as imagens são do Ministério da Defesa da Rússia (veja aqui). Reportagem publicada pelo portal de notícias russo Lenta.ru detalha a operação (aqui, em russo). "O Ministério da Defesa russo exibiu um vídeo da transferência de equipamento militar adicional para unidades que repeliam um ataque das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) na região de Kursk", diz a reportagem.

Randy Geroge não é o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA. Citado no vídeo, ele ocupa o cargo de chefe do Estado Maior do Exército (aqui, em inglês). Quem ocupa o posto de chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA é o general Charles Brown (aqui, em inglês).