Trump não disse que usarão mpox para justificar bloqueio e fraude eleitoral

A publicação é acompanhada de um vídeo de Trump, em que o ex-presidente acusa a esquerda de estar tentando trazer de volta lockdowns e restrições da covid-19 para justificar fraudes nas eleições de 2024.

O candidato afirmou, sem apresentar provas, que as eleições de 2020 foram manipuladas e prometeu resistência contra novos lockdowns, uso de máscaras e aplicações de vacinas. "Eles fraudaram as eleições de 2020, e agora estão tentando fazer a mesma coisa de novo, manipulando a eleição mais importante na história do nosso país, a eleição de 2024, mesmo que isso signifique tentar trazer de volta a covid. Mas eles vão falhar porque não vamos deixar isso acontecer", disse.

Por que é falso

Vídeo de Trump é de 2023. Ao realizar uma busca reversa, é possível encontrar o vídeo em postagens que datam 30 de agosto de 2023, inclusive no perfil do Instagram de Trump (aqui e abaixo). A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou mpox como emergência sanitária global no último dia 14, ou seja, um ano depois que o vídeo foi publicado nas redes sociais.

Ex-presidente não fala de mpox. No vídeo que circula como atual, o candidato à presidência dos EUA não faz qualquer menção ao vírus mpox.