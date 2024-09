É falso que Datena não tenha sido punido e expulso de debate

Publicações nas redes sociais enganam ao dizer que o candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) recebeu tratamento diferente do dado ao adversário Pablo Marçal (PRTB), expulso no debate do Grupo Flow.

Na verdade, Datena também foi expulso de um debate, no caso o da TV Cultura, realizado em 15 de setembro, após agredir Marçal com uma cadeirada.

O que diz o post

Com o título "MARÇAL FOI EXPULSO DO DEBATE", a postagem contém o vídeo do momento no qual Pablo Marçal é expulso do debate por Carlos Tramontina, mediador do programa.